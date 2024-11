Sofía Castro: «Estoy en duelo» ante su boda religiosa

La actriz revela sentimientos encontrados mientras se prepara para su segunda boda con Pablo Bernot…

A pocos días de su boda religiosa con Pablo Bernot, Sofía Castro ha confesado experimentar sentimientos encontrados. Aunque se muestra emocionada por este nuevo capítulo en su vida, la actriz también ha admitido sentirse nostálgica y sensible.

«Estoy contenta, la verdad muy enamorada. Nerviosa porque es algo que, obviamente, muchas soñamos con ese día a nuestra forma, a nuestra manera», expresó Sofía en una reciente entrevista. Sin embargo, agregó: «He estado muy sensible, pero desde que me dieron el anillo he estado muy sensible… Es una emoción muy bonita y un sentimiento hermoso casarte y empezar una vida en pareja y un matrimonio, pero también hay un cierto duelo».

La hija de Angélica Rivera reveló que ha elegido un vestido de novia espectacular y que no tiene planes de cambiarse durante la ceremonia. Además, aunque evitó dar detalles sobre la lista de invitados, aseguró que será una celebración muy especial.

Respecto a la posibilidad de convertirse en madre en un futuro cercano, Sofía Castro fue clara: «Todavía no tengo planeado tener nada de bebés. Obviamente mi sueño es ser mamá, pero primero quiero disfrutar de esta nueva etapa como esposa».