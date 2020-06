Sofia Vergara compra una bella mansión de US$26 millones

La bella propiedad está ubicada en Beverly Park, en las montañas que rodean la ciudad de Los Ángeles.

Sofía Vergara decidió subir más de nivel, y ha adquirido una mansión en un lugar muy exclusivo, al que solo tienen acceso una élite muy reducida.

La actriz colombiana y su marido Joe Manganiello eligieron una bella propiedad ubicada en Beverly Park, en las montañas que rodean la ciudad de Los Ángeles, donde los pocos que viven en esa zona gozan de gran privacidad y de la belleza del paisaje.

Vergara pagó US$26 millones por su nueva casa, que cuenta con 7 habitaciones, 10 cuartos de baño, salones, terrazas, piscina, gimnasio, canchas de tenis y de basquetbol.

Por supuesto que Sofía dejará que su marido elija una de las habitaciones para que la utilice como ‘mazmorra’, donde se seguirá reuniendo con su club con el que juega ‘Dragones y mazmorras’, un selecto grupo en el que están famosos, entre los que se encuentran Vince Vaughn, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, y los creadores de ‘Game of Thrones’ D.B. Weiss y David Benioff.