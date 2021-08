Sofía Vergara quedó “marcada” para siempre por enfermedad que padeció

La actriz colombiana aunque venció el cáncer de tiroides, quedó marcada para siempre por la enfermedad.

Sofía Vergara reveló que hace años ella luchó contra el cáncer de tiroides, enfermedad que aunque afortunadamente superó, la dejó marcada para siempre.

La actriz colombiana fue una de las presentadoras del evento ‘Stand Up To Cancer’, que tuvo como objetivo recaudar fondos para ayudar a personas sin recursos a curarse de esa enfermedad. Ella abrió su corazón y reveló que sufrió de cáncer de tiroides.

“A los 28 años acudí al médico, y descubrió una masa en mi cuello. Me hicieron muchos exámenes y finalmente me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer tu mente viaja a tantos lugares, pero traté de no entrar en pánico y educarme”, declaró Vergara.

Este terrible episodio en la vida de la actriz, tuvo un final feliz: “Fui afortunada de que la detección fue temprana, de tener el apoyo de mis doctores y en especial de mi familia: en tiempos de crisis es mejor cuando estamos unidos”.