Susan Sarandon busca pareja y puede ser una mujer

La actriz dice estar “cansada” de la soledad, y busca pareja “sin importarle raza,edad, profesión o sexo”.

Susan Sarandon confiesa que ya se cansó de la soledad, y que está abierta a tener pareja, sin importarle raza,edad, profesión o sexo.

La estrella de Hollywood de 74 años sorprendió en una entrevista que ofreció al podcast ‘Divorced not Dead’, donde declaró: “Me da igual que sea un hombre o una mujer, estoy abierta a todas las edades y los colores. Me da igual que se dedique a escribir o a enseñar, pero tendría que aguantar y no asustarse cuando la gente me aborde por la calle para decirme: ‘Dios mío te adoro’”.

Sarandon se separó en 2009 de Tim Robbins, el padre de sus dos hijos, con quien vivió más de 20 años, y confesó que a estas alturas de su vida, le sería muy difícil compartir el mismo techo con una pareja: “Me parece que esa etapa ya ha acabado para mí”.