Thomas Markle responde a Meghan Markle en entrevista con Piers Morgan

El padre de Meghan ha refutado las afirmaciones de que traicionó a su hija, y espera reconciliarse con ella.

Thomas Markle se ha enfrentado a Meghan Markle, refutando sus afirmaciones de que la traicionó en una entrevista con Piers Morgan.

Tras llamar a Harry ‘mocoso’, Thomas dijo que se ha disculpado ‘100 veces’ por montar fotos con los paparazzi antes de la boda real en 2018.

Hablando con Morgan, presentador de Good Morning Britain, Thomas dijo: “La conclusión es que ella no me perdió, hizo una declaración diciendo que me perdió, que no me perdió, que siempre habría estado allí para ella, Estoy ahí para ella ahora si ella me quiere “.

Añadió: “Todos cometemos errores, pero nunca he jugado al billar desnudo ni me he vestido como Hitler como lo hizo Harry”.

Al describir su última llamada telefónica con Harry, Thomas dijo: “Harry me había dicho que si me hubieras escuchado, esto no te habría pasado. Yo, acostado en una cama de hospital después de un procedimiento, me colocaron un stent aquí [señala su corazón] y eso fue un poco difícil, así que le colgué “.

Reiterando que se siente avergonzado de lo que ha hecho, el padre de Meghan dijo: “Me gustaría volver a decirlo. Lamento lo que hice. Esto fue hace dos años. Pero he tratado de compensarlo”. Ahora estoy a solo 70 millas de distancia. Nunca dejé de amarla. No estoy de acuerdo con todas las cosas que hacen mis hijos. Pero siempre los amaré. Y ciertamente amo a Meghan “.