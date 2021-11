Yahir asegura que está viviendo una pesadilla con su hijo Tristán

El joven tuvo una recaída en sus adicci0nes y eso tiene el cantante muy preocupado…

Según el programa Hoy, el cantante Yahir sigue muy consternado y preocupado por su hijo Tristán Othón, quien tuvo una recaída en sus adicci0nes y enfrenta problemas financieros, porque tiene muchas deudas con personas equivocadas y está recibiendo amenazas.

El propio artista lamentó la situación y dijo en entrevista:

“La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, no… Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de [haber estado en] varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, declaró, en referencia de que el joven está viviendo de su perfil en OnlyFans con su novio, donde ofrece contenido explícito.

El cantante señaló a Hoy que no le importa que la orientación s3xual de Tristán y que ese no es el problema por lo que no lo está apoyando:

“Que sea bis3xual a mi la verdad no me molesta. Lo que sí es la cuestión de como se expone, que no tiene filtros que se deja ir absolutamente con todo y yo no puedo apoyar eso, no puedo apoyarlo para ser actor p0rn0… él cuenta con todo mi amor, mi apoyo… lo único que veo es que él necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, comentó Yahir.