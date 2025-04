Selena Gomez invita a actor a discursar en su boda

La cantante sigue alistando los detalles de su matrimonio con Benny Blanco…

Selena Gomez desea que su colega de serie Martin Short pronuncie un discurso en su próxima boda con Benny Blanco. La cantante y el productor musical anunciaron su compromiso en diciembre pasado, tras un año de relación.

En una entrevista con Drew Barrymore esta semana, Selena reveló su deseo de que su compañero de reparto en «Only Murders in the Building» participe en la ceremonia.

Ante la pregunta de Drew sobre si Martin y Steve Martin oficiarían la boda, la artista de 32 años exclamó: «¡Dios mío! Ni siquiera lo había pensado».

Sin embargo, Selena confirmó que el actor de 75 años tendrá un papel especial en su gran día: «Marty tiene que dar un discurso. Se lo dije», sonrió.

Selena bromeó diciendo que Steve «probablemente sacará su banjo», pero insistió en que «Marty daría un discurso épico».

La artista ha trabajado con los íconos de la comedia en Only Murders in the Building desde 2021.

La exitosa serie ha sido renovada para una quinta temporada, aunque la fecha de estreno aún no se ha confirmado.

Actualmente, Selena y Benny, de 37 años, están promocionando su álbum colaborativo, I Said I Love You First.