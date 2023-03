A Harry Styles siempre le gustó Emily Ratajkowski

El cantante confesó en una entrevista antigua que le gustaba la sexy modelo…

Durante el fin de semana, Harry Styles sorprendió al ser visto besando a la modelo y actriz Emily Ratajkowski en Tokio, Japón, donde actuó el cantante como parte de su nueva gira internacional.

Pero no es de hoy que el ex cantante de One Direction tiene el ojo puesto en Emily, tal y como recuerda la revista OK!.

En un video rescatado de 2014 cuando fue cuestionado, la estrella de 29 años reveló que su pasión platónica era ¡Emily Ratajkowski!

En su momento, mientras su colega Liam Payne revelaba que su gran pasión era Lindsay Lohan, Styles no dudó en decir que le gustaba la sexy modelo.

«Emily Ratajakowski de Gone Girl», dijo Harry en la entrevista, recordando su actuación junto a Ben Affleck y Rosamund Pike.

Harry Styles ha estado soltero desde que rompió con Olivia Wilde en noviembre después de dos años de noviazgo. Emily solicitó el divorcio de su ex Sebastian Bear-McClard en septiembre, así que ambos coincidieron estar solteros en ese momento.