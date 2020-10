A Katie Holmes no la quiere su nueva suegra

La madre de Emilio Vitolo Jr no ve on buenos ojos que su hijo dejara a Rachel Emons por una mujer madura y con un pasado.

Katie Holmes tiene problemas con su suegra, Lourdes Vitolo. Según el diario New York Post, en su columna PageSix, una fuente dijo que si bien el padre del chef de 33 años, Emilio Vitolo aprobó su relación con la ex de Tom Cruise y Jamie Foxx, a la madre del chico no le gustó en absoluto saber que Emilio dejó a su prometida Rachel Emmons por causa de una mujer madura y divorciada con hija.

Según la publicación, Lourdes se quedó muy decepcionada por la forma en que su hijo terminó con Emmons. Emilio rompió su compromiso de 18 meses, pocas horas antes de que aparecieran fotos de él con Katie en Internet, a través de un mensaje de texto, y eso habría enfurecido a su madre.

“[Lourdes] cree que lo crió mejor que eso. No le gustó cómo [Emilio] lo manejó”, agregó el informante, señalando que la mujer no tiene nada en contra de la actriz.

Otra fuente cercana a la situación habló sobre la relación de Emilio con Rachel y dijo que estaba claro que las cosas no iban bien entre ellos: “Él y su prometida iban despacio y las cosas seguían sin funcionar”, dijo otro informante.

“Katie es más como el tipo de Emilio. Le gustan las mujeres mayores… él salió con una presentadora de Fox y otras mujeres mayores. Tiene una historia con mujeres mayores”, justifica un amigo.