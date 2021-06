A Laura Bozzo “le encanta” que la llamen de ‘momia’

Laura Bozzo asegura que no le molestan las burlas que se hacen de su persona, ya que tiene una autoestima elevada.

Laura Bozzo ha generado mucha polémica en las redes, con su reciente participación en el reality ‘Las estrellas bailan’, y confiesa que le encanta que le digan ‘momia’.

En este concurso de baile que se realiza dentro de la transmisión del matutino ‘Hoy’, Laura siempre es motivo de polémica por sus pleitos con los jueces. También en las redes sociales la peruana es motivo de muchos memes, los que no molestan a Laura, por el contrario ella dice que la divierten: “Yo tengo más cercanía con la gente joven, porque siempre fui muy rebelde, desde que nací lo soy, amo los memes, me encanta conectar con la juventud, me encanta que me digan ridícula, momia”.

Laura Bozzo asegura que no le molestan las burlas que se hacen de su persona, ya que tiene una autoestima muy elevada y es segura de sí misma: “Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, comentó al programa ‘Suelta la Sopa’.