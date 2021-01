A pesar de críticas, Snoop Dogg sigue a Eminem en Instagram

Aunque muchos esperaban una fuerte respuesta de Snoop, éste prefirió hacerlo con el silencio.

Snoop Dogg fue criticado recientemente por Eminem en su álbum “Music To Be Murdered By: Side B”.

El nativo de Detroit apuntó a Snoop en su canción “Zeus” después de que Snoop Dogg dijera que no consideraba a Eminem como uno de los mejores raperos de todos los tiempos.

Muchos fanáticos esperaban que Snoop reaccionara pronto a Eminem, pero resulta que el rapero ha decidido no hacerlo.

Los fanáticos de la música han notado que Snoop Dogg todavía está siguiendo a Eminem en Instagram, lo que creen que es una señal de que todavía tiene un rincón suave para el rapero “Lose Yourself”.