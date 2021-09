Abba cautivará a fans con nuevo álbum y un concierto virtual después de 40 años

Abba Voyage se lanzará en noviembre, antes de una serie de conciertos “revolucionarios”.

Las sensaciones del pop Abba han sorprendido a sus fans con un gran anuncio sobre su primer álbum de estudio en 40 años.

Abba Voyage se lanzará en noviembre, antes de una serie de conciertos “revolucionarios” en los que avatares virtuales tocarán éxitos como Mamma Mia y Waterloo.

El cuarteto, que se separó en 1982, dijo que terminaron de nuevo en el estudio de grabación mientras trabajaban en el espectáculo.

Benny Andersson dijo: “Al principio eran solo dos canciones, y luego dijimos: ‘Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más”.

Grabaron 10 pistas, dos de las cuales se estrenaron durante una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial el jueves. La primera, ‘I Still Have Faith In You’, es una balada de piano cariñosa que retrata el vínculo que comparten los cuatro miembros de la banda.

La segunda pista, Don’t Shut Me Down, es un mini-melodrama en la línea del clásico de Abba The Day Before You Came, donde una mujer regresa con su pareja años después de marcharse.

Ambas canciones aparecerán en Abba Voyage cuando se lance el 5 de noviembre, con la mirada puesta en el lucrativo mercado navideño. El disco incluso incluirá “una pequeña melodía navideña”, dijo Benny, así como “varias canciones pop”.