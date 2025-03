Abogado de Aleska Génesis tiene pruebas que la deslindan de las acusaciones

Habrían pruebas que señalarían que la modelo no se encontraba en México en la fecha del supuesto robo…

Enrique Selvas Carrola, abogado de Aleska Génesis, ofreció una conferencia de prensa en la que mostró una copia de documentos que prueban que la joven venezolana está siendo víctima de acusaciones falsas.

Selvas Carrola tiene documentos de inmigración que prueban que Aleska se encontraba fuera de México en las fechas que se reportó el robo de los relojes de lujo.

El abogado mostró también documentos en los que no coinciden las garantías con las características de los supuestos relojes robados, por lo que, según él, queda demostrado que Francisco Javier Borgio, ex novio de la hermana de Aleska, mintió y actuó «cobardemente» por venganza en contra de su ex pareja acusando a su hermana de robo.