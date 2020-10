Actor de Pasión de Gavilanes está grave por coronavirus

El actor Benito Santos informó a sus seguidores que lo iban a intubar, y pidió cadenas de oración.

Giovanni Suárez, reconocido por interpretar el papel de Benito Santos en la popular telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, revela que dio positivo por coronavirus y se encuentra hospitalizado.

“Estoy muy enfermo, di positivo para Covid y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI —Unidad de Cuidados Intensivos—, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, escribió el actor colombiano.