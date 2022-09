Actor desmiente a Meghan Markle: ‘Nunca la conocí’

Aparentemente la anécdota de la duquesa sobre Mandela nunca pasó…

Luego de que su relato del incendio en la habitación de Archie, en Sudáfrica, fuera considerado ‘exagerado’ por estar lejos de lo que realmente sucedió, esta vez Meghan Markle fue desmentida luego de comentar sobre una anécdota de Nelson Mandela, en su entrevista con la revista “The Cut”.

La duquesa de Sussex dijo a la publicación que se emocionó en el estreno de ‘El Rey León‘ en Inglaterra en 2019, cuando uno de los actores sudafricanos se le acercó para contarle ‘algo curioso’ sobre el día de su boda con el príncipe Harry.

Según Meghan, el actor le dijo que muchos en Sudáfrica se regocijaron cuando la mujer negra se casó con un príncipe real británico y comparó el evento con algo tan feliz como la alegría de la gente cuando Nelson Mandela salió de prisión.

Ella dijo: “Se acercó y dijo: ‘Solo necesito que sepas que cuando te casaste con esta familia, festejamos en las calles de la misma manera cuando Mandela fue liberado'”.

Ahora sus comentarios están siendo descartados por completo por el único actor sudafricano en “El Rey León” que protagonizó la película, John Kani, de 78 años, quien interpretó a Rafiki en la versión live-action.

Kani aseguró que no solo nunca conoció a Meghan Markle, sino que no estuvo presente en el estreno de la película en Londres.

“Nunca conocí a Meghan Markle. Esto parece una especie de paso en falso de su parte. Nunca conocí a la duquesa. Soy el único miembro sudafricano del elenco y no asistí al estreno en Londres (… ) La liberación de Mandela fue un momento histórico. La boda de Harry y Meghan no fue gran cosa… ambos eventos no se pueden discutir al mismo tiempo”, señaló.

“Estoy realmente sorprendido por esto. Para mí es un ‘no evento’, todo el asunto. No la conozco, nunca la he visto y no he estado en Londres. Soy el único actor sudafricano en El Rey León”.

Los comentaristas reales británicos reaccionaron de inmediato al comentario de Meghan. Piers Morgan dijo: “Escuchar eso me dio ganas de vomitar”.