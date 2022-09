Britney Spears responde a los comentarios de su hijo

La cantante habló sobre la entrevista de Jayden James Federline…

Luego de que el hijo menor de Britney Spears, Jayden James Federline, diera una entrevista hablando de su relación con su madre, la cantante no se quedó callada y opinó sobre los comentarios del adolescente, quien incluso dijo que le gustaría recuperar la relación con Spears ya que ella ‘mejore’ de su salud mental.

Britney usó sus redes sociales para desahogarse de la entrevista:

“He hecho todo lo posible para ser la mejor persona que puedo ser (…) espero que mis hijos algún día entiendan mi razonamiento… Le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no conoce límites y me entristece profundamente saber su clamor cuando dice que no estuve a la altura de sus expectativas como madre…. ¡y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de ello abiertamente!”.

Sobre su ex Kevin Federline, Britney lo criticó en un mensaje dirigida a su hijo: “Ayudé a tu padre que no trabaja desde hace 15 años… Supongo que es más fácil para ustedes que no tengan a alguien que controle lo que están haciendo. Estoy segura de que ver a tu papá fumando hierba todos los días beneficia tu vida diaria a los 15 y 16 años para unirte a una GENERACIÓN MUY GENIAL”.

“Es horrible ver a tu padre ser un hipócrita y decir que los medios son horribles, pero te hace hablar de cosas personales con ellos (…) Eres mi hijo y siempre lo serás”, concluyó.

Tanto Jayden como Sean Preston viven con Kevin Federline y su esposa, Victoria Prince, así como con dos hermanas del matrimonio de su padre. James dijo que su padre es la primera persona en la que confía cuando está molesto “porque siempre está ahí para recogerle los pedazos”, dijo.