Adal Ramones da positivo para Covid-19

El conductor acababa de llegar a Madrid para iniciar la grabación de una nueva película…

Adal Ramones dio positivo a Ómicron al llegar a Madrid, a donde viajó para empezar el rodaje de una película.

El conductor reveló a través de sus redes sociales que está bien, pero que su felicidad por participar en ese proyecto se nubló por el contagio inesperado.

“El asunto es que venía contento, venía feliz y de repente tengo Covid aquí en Madrid… y pues no he salido, nada más fui a la primera reunión”, comentó, lamentando no haber podido disfrutar de la ciudad todavía.

“Me dio Ómicron, y acá, encerrado en Madrid, sin poder ir a un bar de tapas, sin poder tener ensayos presenciales”, afirmó.

El conductor afirmó que como está vacunado, sus síntomas son casi nulos:

“Pocos o casi nulos síntomas. Pero estoy así xq acudí a tiempo a vacunarme y a tomar el refuerzo! Si puedes, hazlo”, señaló, bailando desde su habitación de hotel.