Adele sorprende con su extraordinaria pérdida de peso

Adele llamó la atención esta semana al regresar a sus redes sociales y revelar su nuevo cuerpo, varios kilogramos más delgada.

Irreconocible con su nueva apariencia, Adele, que cumplió 32 años el 5 de mayo, agradeció a sus fans y seguidores por todos los buenos deseos de feliz cumpleaños.

Sin embargo, muchos trolls invadieron el espacio virtual de la cantante para criticar su extrema pérdida de peso, sugiriendo que ella solo decidió adelgazar para ‘mejorar las ventas’ de sus álbumes y ‘adaptarse a los estereotipos musicales de la industria’.

Pero su personal trainer, Pete Geracimo, el responsable por motivar a Adele en el comienzo de su viaje para perder peso, defendió la decisión de la intérprete de querer verse saludable.

A través de su cuenta en Instagram, señaló: “En mi experiencia personal de trabajar con Adele a través de muchos altibajos, ella siempre marchó al ritmo de su propio tambor en sus propios términos”, escribe Pete. “Cuando Adele y yo comenzamos nuestro viaje juntos, nunca se trató de ser súper delgada. Se trataba de hacerla sana. Especialmente después del embarazo y después de la cirugía”, comenta.

“Cuando (el álbum) 25 salió y se anunció la gira, tuvimos que prepararnos para una agotadora gira de 13 meses. En ese tiempo, ella se dedicó al entrenamiento y tomó mejores decisiones alimenticias. Como resultado, perdió peso considerable y la gente lo notó. La transformación de su cuerpo fue generalizada en todos los medios. La atención que generó fue impresionante”, explica.

“Desde que se mudó a Los Angeles, está bien documentado que ha sufrido algunos cambios personales difíciles. Es natural que, con el cambio, surja un nuevo sentido de identidad y que quiera ser su mejor versión posible. Ha adoptado mejores hábitos alimenticios y está más comprometida con su estado físico… ¡Yo no podría estar más orgulloso o más feliz por ella! Esta metamorfosis no es para ventas, publicidad o ser modelo. Lo está haciendo por sí misma y por (su hijo) Angelo”, indicó Pete.

Los cambios a los que se refiere Geracimo incluye su separación de Simon Konecki, padre de su hijo.

El entrenador finalizó la publicación diciendo: “Espero que la gente aprecie el arduo trabajo que Adele ha hecho para mejorar a sí misma en beneficio de ella y de su familia solamente. Ella no ha perdido peso para hacer que otros se sientan mal consigo mismo. Esta transformación personal no tiene nada que ver conmigo ni con ustedes. Se trata de Adele y de cómo quiere vivir su vida. No ha cambiado la Adele con la que crecimos y nos encanta. Hay un poco menos para todos”, finalizó.