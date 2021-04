Aida Pierce confirma arresto de su hijo por disfrazarse de adulto mayor para recibir vacuna

La actriz publicó un video donde informa la situación y se dice muy consternada por lo hecho por su hijo Rubén Morales Zerecero.

Aida Pierce confirma que su hijo ha sido detenido por las autoridades luego de que se disfrazara de adulto mayor para recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

Rubén Morales Zerecero, hijo de la actriz, y un amigo llamado Christian Alberto Nieva Gómez, fueron detenidos cuando disfrazados de adulto mayor les aplicaron la primera dosis de la vacuna, siendo sorprendidos en su engaño mientras se encontraban en la zona de recuperación.

“Sí, es mi hijo quien fue detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar”, dijo Aida Pierce en el video de poco más de un minuto de duración.

“En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero diosito nos va ayudar”.