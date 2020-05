Aislinn Derbez confiesa a veces sentirse “fatal y desconectada”

Compaginar el papel de actriz y madre puede ser muy difícil para la hija de Eugenio Derbez, y a veces la pasa mal.

Aislinn Derbez se sincera y habla de lo difícil que es cumplir el papel de mamá y a la vez continuar con un trabajo, que aunque te apasiona, es difícil compaginarlo todo.

“No es fácil, es un trabajo de todos los días. Un día te sientes súper bien, que lo lograste, que eres la mejor mamá, la mejor persona y que puedes equilibrarlo todo, y de pronto hay otro día en que no haces nada, te sientes fatal y desconectada”, aseguró la actriz y modelo.

Aislinn después de su separación de Mauricio Ochmann el pasado mes de marzo, tubo que reorganizar su vida como mamá y como una mujer que tiene que salir a trabajar, y se siente satisfecha de estar logrando todo lo que ella desea: “Creo que estoy viviendo una etapa muy especial para mí porque sí estoy cumpliendo muchos sueños y haciendo cosas que realmente me llenan, me satisfacen y me gustan. Estoy ahora sí enfocándome en los proyectos que me interesa realmente compartir, y que tienen más congruencia y resonancia con el tipo de cosas que a mí me gustan. Estoy haciendo muchas cosas que requieren mucho de mi capacidad, desde ser mamá hasta estar en distintos proyectos, pero me siento muy contenta”.