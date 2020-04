Aislinn Derbez responde a críticas por lo delgada que está

En su larga respuesta, la actriz y modelo asegura que bajó de peso naturalmente y no atentó en contra de su salud.

Aislinn Derbez ha publicado un extenso mensaje en respuesta a las críticas que recibió después de publicar unas fotos en bikini, y en los comentarios le dicen que luce exageradamente delgada.

La hija de Eugenio Derbez así reaccionó: “Antier subí una foto en bikini. Algunos de los comentarios me sorprendieron. El cuerpo es algo que nos importa/preocupa demasiado…estos dos últimos años han sido de un viaje de cambios drásticos. Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales, tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí…no me daba cuenta de lo exigente, impaciente y dura que estaba siendo con mi cuerpo, sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía una bebé completamente sana en mis brazos. Y me di cuenta de que millones de mujeres pasaban por lo mismo y sentían lo mismo que yo”.

La actriz y modelo asegura que bajó de peso naturalmente y no atentó en contra de su salud: “Preguntan mucho cuál es mi dieta o mi rutina. Nunca he tenido fijación por lograr cierto tipo de cuerpo. Nunca he sido de dietas ni ejercicios. Comencé a hacer ejercicio por recomendación terapéutica, que segrega oxitocina en el cerebro, necesaria para el bienestar físico y mental. El que opinen cosas buenas o malas de mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros”.