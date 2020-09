Alec Baldwin ya no quiere tener más hijos

El actor “está cansado” de intentar ser padre de otra niña, solo para darle a su hija Carmen, de siete años.

Alec Baldwin habló esta semana con Ellen DeGeneres en el regreso de su programa y reveló que ya no quiere tener hijos, luego del nacimiento de Eduardo, su quinto hijo con la instructora de yoga española Hilaria Baldwin.

El artista manifestó que está ‘cansado’ de intentar ser padre de otra niña, solo para darle a su hija Carmen, de siete años, la hermanita que tanto quiere.

Baldwin tiene seis hijos: la primogénita Ireland Baldwin, de 24 años, con Kim Basinger, y cinco con Hilaria: Carmen, Rafael, de cinco años, Leonardo de cuatro, Romeo, de tres y Eduardo, de dos semanas.

Y aunque la pareja ha estado tratando de darle a Carmen la hermana menor con la que ha estado soñando durante años, Alec dijo que ya no está dispuesto a probar un sexto bebé.

“No seguiré intentándolo, no, me cansé de intentarlo. O estará bien o mi esposa se volverá a casar … o una cosa u otra. Se casará con un chico que engendre niñas”, bromeó.

Alec, de 62 años, también bromeó que a su esposa le gusta ‘coleccionar bebés’:

“Le digo a la gente que mi esposa es coleccionista. Algunas personas coleccionan autos, algunas personas coleccionan relojes, obras de arte. Mi esposa colecciona bebés. Le gustan los bebés. Cuando el bebé tiene tres años, cuando ya no es esa máquina expendedora de alegría que solía ser, nos miramos y decimos: ‘¡Es hora de tener otro!'”, bromea.

Mientras tanto, Hilaria, de 36 años, dijo recientemente estar ‘muy agradecida’ por el nacimiento de su hijo Edu, luego de dos abortos espontáneos el año pasado.

“Eres amado Edu Pau … Estoy muy agradecida por ti y por la experiencia de un embarazo saludable. El dolor de cabeza que experimenté el año pasado fue más que abrumador. No creo que el dolor de la pérdida desaparezca nunca… pero este angelito sin duda trae luz y paz a nuestras vidas después de una tormenta tan severa ¿Alguna vez has mirado a tus hijos y has dicho: Me alegro de que fueras tú, y tú en particular, quien vino a mi vida?”, señaló Hilaria.