Liam Payne le habría rogado a su novia para que no lo dejara antes de su muerte

Una fuente reveló que Kate Cassidy dejó Argentina el lunes, tras pasar dos semanas acompañando al cantante…

La relación entre Liam Payne y Kate Cassidy tomó un giro inesperado en los días previos a la trágica muerte del cantante. Según fuentes cercanas a la pareja, Payne le rogó a Cassidy que se quedara con él en Argentina, pero la influencer decidió regresar a Estados Unidos.

Un amigo de Cassidy reveló que la pareja tuvo una discusión acalorada sobre la partida de la influencer. Payne, visiblemente afectado, no entendía por qué Cassidy quería irse tan pronto, especialmente después de haber pasado tiempo juntos en Argentina para apoyar a su ex compañero de One Direction, Niall Horan.

Cassidy compartió en TikTok el lunes que estaba “tan lista para irse” de Argentina. Ella les dijo a sus seguidores que ella y Payne habían planeado estar allí solo cinco días, pero el viaje terminó durando dos semanas.

La fuente reveló que Kate habría expresado su deseo de regresar a casa y estar con su perro. A pesar de la insistencia de Payne, la influencer se mantuvo firme en su decisión y compró un boleto de regreso a Florida.

El viernes, Cassidy emitió un comunicado diciendo que se encuentra «sin palabras» por la muerte de Payne. “Nada de lo ocurrido en los últimos días ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio para navegar esto en privado”, escribió a través de Instagram.