Aleida Núñez revela que sufrió abusos por una ex pareja

La actriz confesó que vivió una mala experiencia, pero se alejó inmediatamente de ese “psicópata”.

Aleida Núñez confesó que tuvo una mala experiencia de violencia con una de sus ex parejas, pero inmediatamente lo alejó de su vida.

La actriz y modelo reveló a ‘Ventaneando’: “Tuve agresión psicológica, hasta llegar en una ocasión a ser física. Desafortunadamente fue un episodio terrible de mi vida, muy triste, muy lamentable donde este tipo era psicópata”.

Aleida reaccionó inmediatamente, y no permitió que esto se repitiera: “Quedó a nivel denuncia porque yo no permití. Desde la primera vez que me tocó y me dio una cachetada, en ese momento alcé la voz para que me ayudaran, y a él lo retiré totalmente de mi vida”.

Vea el video de la entrevista a continuación: