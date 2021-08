Alejandro Tomassi decepcionado cerrará sus redes sociales

El actor se siente muy desanimado, porque su música no es del agrado de la gente. “Nadie me escucha”, dice.

El actor Alejandro Tomasi anunció que cerrará sus redes sociales, esto debido a que la canción que lanzó hace unos días, “Cuando todo se acabe”, no tuvo un gran impacto, pues dijo que sólo 50 personas la han escuchado.

El actor realmente está muy sentido por el poco impacto de sus creaciones musicales. “Tommasi externó que muchos de sus seguidores “ni siquiera la pelaron, me decían: ‘¿Cuál canción?’. Se las mando, les mando la dirección, la pueden bajar en cualquier plataforma, en su teléfono, que la descarguen, si no, no sirve de nada; que la tengan ustedes ahí y que la escuchen, porque está muy bonita. No es un trabajo como cualquier otro, me llevó 15 años hacerlo”.

“Es mucho trabajo y no es valorado. Se descargan millones de canciones y nadie descarga la mía. Cerraré redes, me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a hacer felices a los demás”, dijo Tomassi, despidiéndose de sus seguidores con un abrazo.

Escuche abajo la canción de Alejandro Tomassi, “Cuando todo se acabe”: