Aleska Génesis habría robado relojes valorados en un millón de dólares

El empresario Javier Rodríguez Borgio dio detalles sobre el caso por el que arrestaron a la modelo…

Francisco Javier Rodríguez Borgio, el empresario que presentó la denuncia que llevó a la detención y vinculación a proceso de Aleska Génesis, ofreció su versión de los hechos. En una entrevista con El Gordo y La Flaca, Rodríguez Borgio explicó que la demanda en México fue por el robo de relojes de su colección.

“Tenía una demanda mía de robo de relojes en México, lo cual es verdad, yo colecciono relojes y agarraron los más caros y se los llevaron”, afirmó. Según sus declaraciones, Aleska Génesis y su hermana, Michell Roxana, sustrajeron dos relojes valorados en un millón de dólares: un “Patek Philippe oro rosa Nautilus y un Richard Mille”.

El empresario afirmó que Génesis era prófuga de la justicia mexicana pues no se presentó ante un juez tras perder un amparo en el caso. El ‘Zar de los Casinos’ también lamentó no haber recuperado los relojes, calificando a ambas hermanas de “ladronas totales”.

La declaración de Aleska Génesis

Por otro lado, los abogados de Aleska Génesis, quien fue liberada el 11 de marzo, ofrecieron una conferencia de prensa para abordar el caso. Aunque la modelo no estuvo presente, envió un video en el que expresó su miedo e inseguridad ante la justicia.

“No estoy y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo”, dijo, añadiendo que su vida no es una prioridad para la justicia.

En su mensaje, señaló directamente a Javier Rodríguez Borgio como el responsable de lo que le está sucediendo.

“Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido, Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana”, declaró.

“Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí, y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí”, concluyó.