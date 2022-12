Alfredo Adame desheredó a todos sus hijos

El actor y conductor reitera que no quiere arreglar sus conflictos familiares…

En entrevista a la revista Tvynovelas, Alfredo Adame volvió a reiterar que no tiene interés en arreglar sus conflictos familiares ni tampoco con gente del medio artístico, como Laura Bozzo o Gustavo Adolfo Infante.

El actor, que ha protagonizado algunas polémicas en los últimos años, destacó que es más feliz así.

«Aunque me vean en escándalos, en polémicas y lo que sea, siempre estoy ganando, y me van a seguir viendo triunfar en 2023», señala.

Adame confirmó además que el único familiar que aparece en su testamento es su hija Vanessa:

«Ya no soy dueño de nada; todo lo que tenía: mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate… Todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa; ella ya es la dueña de todo, y nada más me da para mis chicles», bromea.

Y afirma que no dejó ni dejará nada a sus otros hijos:

«Nada, en lo absoluto; para la gente malagradecida, ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá (MaryPaz Banquells) y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver.», señala.

«Las únicas personas que puedo confiar ahorita son mi hija Vanessa, mis nietos y se acabó. Yo ya me desconecté, me deshumanicé y estoy viviendo una vida maravillosa, soy un hombre feliz. Todas las mañanas, cuando me levanto, me digo: ‘Más alto, más grande, más fuerte’, y sigo luchando, pero estoy muy sano. Tengo 64 años, voy al gimnasio todos los días, no fumo, tomo muy poquito, entreno dos o tres veces a la semana taekwondo, estoy lúcido al cien por ciento, con una energía tremenda», asegura.