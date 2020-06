Alicia Machado arremete en contra de Marjorie de Sousa

Después de que Julián Gil diera a conocer que su ex lo demandó para que pierda o renuncie a la patria potestad de su hijo.

La venezolana Alicia Machado ha arremetido en contra de su paisana, Marjorie de Sousa, después de que Julián Gil diera a conocer que su ex pareja lo demandó para que pierda o renuncie a la patria potestad de su hijo.

Machado, como ha ocurrido en otras ocasiones, expresó su apoyo al actor: “Chamo qué problema! El tiempo es cruel y pone todo en su lugar. La mayor bajeza que puede cometer una madre es pretender tener el amor, y en su cama a un hombre a cambio de su derecho a la paternidad a cambio de los hijos! El tiempo no perdona. Tú tranquilo. El niño volverá a ti con todo el amor en deuda que no le permitieron sentir! Bendiciones”.

Recientemente Alicia exhortó a Machado a que recapacite y no separe a su hijo de Julián.

Marjorie no se quedó callada ante las palabras de su paisana, y le respondió a Machado que primero arregle su vida, pues ella no es un ejemplo para nadie, porque si tuviera una vida ejemplar, aceptaría sus consejos, pero que ese no es el caso.