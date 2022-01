Alicia Machado revela qué se compró con el premio de La Casa de los Famosos

La actriz y modelo venezolana realizó uno de sus mayores sueños…

Alicia Machado fue la gran vencedora del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, y se llevó el premio de US$ 250 mil.

Ahora la actriz y modelo finalmente reveló qué se compró con el dinero.

En una entrevista con Rodner Figueroa para el programa Al Rojo Vivo, Alicia afirmó que le compró una casa a su madre, y además unos pares de zapatos de moda.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella”, se justificó.

“Ella está feliz, pronto va a regresar, no conoce todavía su casa, gracias a ella gané este programa, si no me hubiera cuidado a Dinorah”, expresó.