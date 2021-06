Allison Lozz revela truco que suelen usar las actrices de Televisa

“En Televisa todas las actrices usan pelucas”, dijo Lozz, quien se ha retirado del medio desde hace ya muchos años.

Allison Lozz revela que es muy común que las actrices de las telenovelas utilicen pelucas, como fue su caso, ya que tiene poco cabello y muy difícil de peinar.

“Me dicen: ‘Tenías tu pelo precioso ¿qué le pasó?, tienes ahora pelitos’, y sí tengo tres pelitos, lo que pasa es que en Televisa todas usamos pelucas”, reveló Allison, quien participó en exitosas telenovelas en su etapa de actriz.

En un video que Allison subió a Instagram, la actriz explicó que su cabello originalmente es rizado, y que de tanto plancharlo se le estropeó bastante, por lo que era mejor utilizar cabello postizo: “Lo que nadie les dice es que todas usamos pelucas, porque el cabello no aguanta tanto”.

“Siempre estoy cambiando de look, me vas a ver castaña, güera, me vas a ver todo, si te hace feliz hazlo, no me quedo quieta con el cabello y me encanta”, dijo Allison.