Altair Jarabo planea su boda de ensueño en París

La actriz y su prometido, el empresario francés Frédéric García, se casarán después de varios años de relación.

Altair Jarabo se encuentra inmersa planeando su boda, misma que se realizará en París, y a la que no convocará a muchos invitados, solo familiares y amigos muy cercanos.

La actriz y su prometido, el empresario francés Frédéric García después de varios años de relación, han decidido darse el sí en una pequeña pero especial ceremonia, ya que según dijo Altair, ni ella ni su novio son del gusto de grandes fiestas: “La verdad eso no va conmigo, tampoco va con él, va a ser algo íntimo”.

Del vestido comentó: “Siempre quise un vestido memorable, pero no cursi, no me gusta el faralao ni los garigolis, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”. De la luna de miel, Altair Jarabo dijo que ya habían realizado cuatro viajes largos durante su relación, así que ahora prefieren disfrutar de París, ciudad en la que estará la familia de Frédéric y la suya, visitarán lugares emblemáticos de la capital francesa y compartirán con sus seres queridos el mayor tiempo posible.

La actriz también mencionó a la revista Quien, que estará al pendiente de algún proyecto de trabajo que le interese, con esto se descarta que piense en retirarse de la actuación.