Amber Heard está “devastada más allá de lo creíble” por la muerte de su madre

La estrella de Aquaman compartió las trágicas noticias en su página de Instagram, junto con fotos de ella y su madre Paige.

Amber Heard está “devastada más allá de lo creíble” tras la muerte de su madre, Paige. La estrella de Aquaman compartió las trágicas noticias en su página de Instagram el domingo, junto con dos fotos de ella con su madre.

“Estoy desconsolada y devastada más allá de lo creíble por la pérdida de mi madre, Paige Heard”, escribió. “Ella nos dejó demasiado temprano, agarrando el recuerdo de su alma hermosa y gentil. Se le extrañará desde lo más profundo de nuestros corazones para siempre”.

“Su corazón abierto e inquebrantable la convirtió en la mujer más bella que he conocido. Es difícil de imaginar y aún más difícil de decir, pero me siento realmente afortunada de haber sido su hija y de haber recibido el don de tener la luz que brilló sobre todos, me iluminó durante casi 34 años “.

Heard le dio el crédito a los que la rodeaban por la “amabilidad, apoyo y generosidad” que le habían dado a ella y a su hermana Whitney en medio de la tragedia, calificándola de “totalmente salvadora”.

“Este ha sido un momento increíblemente doloroso, pero en eso, recuerdo lo que nos sobrevive a todos, amor”, concluyó.

Heard fue inundada rápidamente con mensajes de apoyo de sus amigos famosos, incluidos Cara Delevingne, quien comentó con un emoji de corazón, y Andie MacDowell, quien escribió: “Lamento mucho tu pérdida, querida”.