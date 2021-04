Ambietalista Arturo Islas fue corrido de evento a pedido de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez

Tras una diatriba que tuvieron en las redes sociales, y a pesar de haberse disculpado con él, el boxeador se portó prepotente.

El activista y ambientalista Arturo Islas reveló que tuvo que abandonar una fiesta, donde se encontraba Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, con quien hace tiempo tuvo un incidente en las redes.

Hace tiempo el Canelo publicó una fotografía donde está montado en un caballo, con su bebé de apenas un mes en brazos. En los comentarios sus seguidores le advirtieron que era peligroso que arriesgara a su hija, pues podría sufrir un accidente, y Arturo Islas también comentó: “Para tu hija no es sano que la subas así, puede tener un reflujo, se puede lastimar”, el mensaje del activista no fue bien recibido por el boxeador, quien le respondió: “A tí que te valga madres compa”, por lo que el activista le expresó una disculpa pública, pero no recibió respuesta.

Islas, quien es el conductor de Survivor México, reveló en ‘Ventaneando’ que recientemente fue invitado a un evento, organizado por una compañía que reconoce el talento de mexicanos destacados; ese día el boxeador jaliciense plasmaría sus manos en la explanada del Chinese Theatre, en Hollywood, durante el festejo, él intentó disculparse personalmente con El Canelo: “Quise decirle ‘Hagamos la paz, si te ofendí discúlpame’, ¿y sabes qué pasó? Tuve que salir de la fiesta, lo que pasó tendrá que decirlo él”.