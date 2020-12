Amelia Hamlin comparte mensaje críptico tras ser desairada por Scott Disick

La publicación de Amelia surge después de que Scott Disick la desairara en una publicación de Acción de Gracias.

Amelia Hamlin compartió imágenes chisporroteantes para burlarse de su novio Scott Disick, después de que él la desairara en una publicación de Acción de Gracias.

La belleza compartió una serie de instantáneas en Instagram, mostrándola con un vestido sin tirantes con un ligero de diseño de flores de cachemira, donde no usa ropa interior.

La modelo subtituló su última publicación: “Sentí lindo que podría eliminarla más tarde”.

La nueva publicación de la modelo de 19 años se produce después de su publicación del Día de Acción de Gracias cuando Amelia compartió una foto de selfie sonriente con Scott, que no atrajo elogios de su novio de 37 años.

Disick aparentemente rechazó a Amelia al no mencionarla mientras agradecía a sus tres hijos, Mason, 10, Penelope, ocho y Reign, cinco.

Scott Disick compartió dulces fotos de sus hijos y de los de Kourtney Kardashian y subtituló la publicación: ‘Muy agradecido por mis hijos’ y ‘Muy agradecido de 4 Mart’.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ y su nueva pareja aparecieron por primera vez juntos en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner, y desde entonces han recibido críticas por su diferencia de edad.

Scott Disick se ha enfrentado a una fuerte reacción de los críticos, uno escribió: “Por favor, Scott Disick siempre se ha estado relacionando con chicas que tienen menos de la mitad de su edad”.