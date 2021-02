América Ferrera debuta como directora en película de Netflix

La actriz de origen hondureño está muy emocionada de estrenarse como directora en cine.

América Ferrera debutará como directora de una película de Netflix, basada en la novela ‘I’m Not Your Perfect Mexican Daughter’, de la escritora estadounidense de origen mexicano Erika L. Sánchez.

Ferrera, actriz de origen hondureño, que en entre otros proyectos trabajó en ‘Ugly Betty’, está muy emocionada de estrenarse como directora en cine, ya que había participado en ‘Gentefied’, una serie de televisión de gran sabor latino: “Hace años me enamoré de esta impresionante novela de Erika L. Sánchez, la profundidad, el ingenio y la aguda inteligencia de su escritura, junto a su joven heroína latina me golperon de lleno, me dejaron con ganas de mucho más”.

América dijo que el guión estuvo a cargo de Linda Yvette Chávez, quien hizo una bella adaptación de esta novela cuya historia narra la historia de Julia, una joven latina que explora su identidad y sus relaciones familiares después de que su hermana Olga, que en apariencia era la hija ideal, falleciera en un accidente.