Ana Brenda Contreras denuncia que sufrió acoso racista

Fue por parte de un periodista que trabajó en Univisión, y expuso públicamente las ofensas que recibió.

Ana Brenda contreras denuncia el acoso racista que sufrió por parte de un periodista que trabajó en Univisión, y expuso públicamente las ofensas que recibió en las redes.

En la captura de pantalla, el mensaje por parte de un tipo de nombre Rafael Tejero dice: “Qué oportunista eres. Lástima que naciste en Texas, si no serías una ilegal más, sin Instagram y recogiendo tomates en el campo”.

La actriz le respondió: “Escribir por red social algo que no dirías en persona no lo hace OK, y ese es el plan de todos los días. Y para terminar recoger tomates en el campo es un trabajo digno y esencial”.

Ana Brenda buscó la identidad del tal Rafael Tejero, y encontró una fotos donde aparece con ella y Jorge Ramos. Al parecer hace tiempo trabajó en Univisión.