Ana Brenda Contreras pide a Julián Gil sea el padre de su hijo

La actriz de 33 años pidió a Gil que de no encontrar una buena pareja, tenga un hijo con ella.

La actriz Ana Brenda Contreras, participó en el primer programa por Internet, ’Ok! me quedo en casa’ producido y conducido por su amigo Julián Gil , sorprendiendo a todos sus fans y al propio Julián Gil al pedirle que sea el padre de su hijo si no encuentra pareja.

Todo comenzó cuando el actor le preguntó sobre matrimonio e hijos, a lo que la actriz respondió: “Por qué la obsesión por casarse o tener hijos, yo quisiera que me dijeras tú”.

El actor argentino respondió: “Yo ya tengo 3 hijos y ya lo cerré, obviamente no me he operado y no me pienso operar porque todavía tengo la fe de que voy a encontrar a alguien linda, y si esa persona me dice que quiere un hijo, pues adelante”.

Ana Brenda, quien ya estuvo casada con Alejandro Amaya (2013-2014) y comprometida con el actor Iván Sánchez (2015-2018), le dijo a Gil: “Si yo no encuentro pareja vas a tener que echarme la mano, así que no cierres la fábrica”, y Gil le pregunto, “¿No se te ha ocurrido la inseminación artificial?” y la actriz contesto “no sé”, a lo que Julián añadió “yo puedo ir y congelo algunos óvulos”, a lo que Ana Brenda le corrigió “los óvulos son de la mujer” y Julián entonces corrigió diciendo “el espermatozoide”.

“No sé, desconozco el tema, pero sí me encantaría tener hijos, desde hace mucho me hubiera encantado, pero por algo no se ha dado”, señaló Contreras, quien también tiene el deseo de encontrar un “buen hombre” para casarse.