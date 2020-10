Anahí desmiente problemas con ex compañeros de RBD

La cantante niega ser la responsable de que Poncho Herrera y Dulce María hayan preferido no participar en el proyecto.

Anahí desmiente rumores de que fue ella la responsable de que los seis integrantes originales de RBD no estén en el evento titulado ‘Tributo: Ser o Parecer’, que se realizará de manera virtual el próximo 26 de diciembre.

“Cuando desgraciadamente empezó esto de la pandemia, empezamos a hablar los seis y a platicar de poder lograr algo juntos, traíamos todos esa emoción, esa ilusión, al principio éramos los seis. El que nos invitó fue nuestro productor Guillermo Rosas, y es quien está creando todo este evento”, dijo Anahí en entrevista, asegurando que todos tuvieron una reunión a través de Zoom donde se mostraron muy entusiasmados.

La rubia se deslinda de ser ella la responsable de que Poncho Herrera y Dulce María hayan preferido no participar en el proyecto: “Maite, Christopher y Christian no me dejarán mentir, nos hubiera encantado estar los seis juntos. Poncho decidió no particiar, luego Dulce María también nos dijo que prefería no hacerlo”.