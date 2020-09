Andrea Legarreta continúa hospitalizada por causa del Covid-19

La conductora de televisión tiene una neumonía provocada por la infección del virus, y permanece en el hospital bajo observación.

Andrea Legarreta anunció que tanto ella como su familia dieron positivo a las pruebas de COVID-19 que se realizaron, por lo que tomaron todas las medidas pertinentes y se aislaron en su casa.

Pero debido a sus síntomas, la conductora explicó que acudió al hospital para que le realizaran una tomografía, y resultó que tenía neumonía, por lo que el doctor le recomendó permanecer ahí un par de días para estar en observación.

“No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien”, señaló.

“Este video lo estoy haciendo con mucho cariño para todas las personas que nos han contactado, preguntando cómo hemos estado de salud. Estamos muy bien. Mi familia está muy bien”.

“Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor”.

“Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llevo a sofocar un poquitito”, agregó Legarreta.

Andrea dijo que, antes de ser diagnosticados, ella y su familia habían salido en pocas ocasiones a la calle, aunque admitió que fue a como a dos restaurantes, y al cine.