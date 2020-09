Sharis Cid ha dado positivo al Covid-19

La artista recibió su resultado positivo después de que se hiciera la prueba tras sentir síntomas de alergia.

Sharis Cid se ha sumado a la lista de celebridades que se han contagiado de Covid-19.

Vía Instagram, la estrella reveló que desde el jueves de la semana pasada comenzó a sentirse mal, pero pensó que se trataba de una alergia.

“Soy positiva a covid. Ay, se siente horrible”, compartió. “Empecé a sentir como una alergia a las cuatro de la tarde que salí a caminar por mi casa, por el jardín. Yo soy alérgica a los gatos y pasé por una casa donde hay muchos gatos, el mismo jueves en la noche ya tenía la nariz tapada, tos”.

Por otra parte, la actriz compartió con sus seguidores los síntomas que hasta el momento ha sentido.

“No sentí absolutamente pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien (…), la mente es cabr…, ayer que me dieron el resultado de positivo empecé con síntomas otra vez, me empezó a doler la cabeza, me sentí paniqueada, me dolía el cuerpo. Conforme fui hablando con mi infectóloga me fui tranquilizando”, agregó.

Sharis Cid ya está tomando medicamentos y les recomendó tomar las medidas necesarias para no contagiarse de coronavirus.

“Al 99 por ciento de la población nos va a dar este maldito virus que unos dicen que no existe, cómo va a existir, si de mis gentes cercanas son 60 personas a las que les ha dado (…), me tengo que aislar hasta el 17 de septiembre, después de esa fecha soy una Sharis nueva”, finalizó.