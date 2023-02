Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

«Es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado»…

Tras casi 23 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que se están separando. La expareja afirmó a través de un comunicado en sus redes sociales que esa difícil decisión fue tomada por ellos como familia desde hace más de cinco meses.

Con un lindo video en donde caminan abrazados, ellos explicaron su separación:

«Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”…», empezó diciendo.

«Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros! Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…», señalan.

«Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia.», aseguran.

«Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz! Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado!Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo(nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera.

Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik.», finalizaron.