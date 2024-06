Ángela Aguilar explica por qué decidió hacer pública su relación con Nodal

La hija de Pepe Aguilar rompió el silencio sobre su noviazgo y hace aclaración…

La cantante mexicana Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre, ha decidido vivir su romance con Christian Nodal de manera abierta y honesta, a pesar de las críticas que ha recibido.

En entrevista a la revista Quién, ella asegura que no busca ser «la novia de nadie» y que su prioridad es su carrera musical.

Desmiente rumores de embarazo y boda

Ángela pide a sus fans que no la «crucifiquen» antes de saber qué ha hecho y que le den la oportunidad de vivir su amor con Nodal.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor”, pidió la cantante. “Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, explicó.

Dijo además, que se siente orgullosa de las enseñanzas que le ha dado su familia y las toma como ejemplo para su vida personal y profesional.

Enfatiza que no busca consejos de relación porque considera que las relaciones son consecuencia de hacer las cosas bien.