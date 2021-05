Angelina Jolie dejó de ducharse tres días para posar con abejas

La actriz posó para el Día Mundial de las Abejas de National Geographic, para resaltar la necesidad urgente de proteger.

Angelina Jolie tuvo que renunciar a la ducha durante tres días antes de su truco más difícil hasta el momento: posar con abejas en peligro de extinción.

La estrella de Tomb Raider tenía abejas posadas en su rostro para un retrato impresionante, tomado por el fotógrafo Dan Winters para el Día Mundial de las Abejas de National Geographic, para resaltar la necesidad urgente de proteger a la población de abejas.

Y Jolie, quien ha sido designada la “madrina” de Women for Bees, un programa lanzado por la UNESCO de las Naciones Unidas para capacitar y apoyar a las apicultoras emprendedoras de todo el mundo, dio una idea de su preparación para la filmación, que incluía evitar el jabón y el agua.

“Fue muy divertido limpiarse con feromonas”, dijo la actriz, según la revista People. “No pudimos ducharnos durante tres días antes. Porque me dijeron: ‘Si tienes todos estos aromas, champús, perfumes y cosas diferentes, la abeja no sabe lo que eres’ … Luego te pones algunas cosas en la nariz y en los oídos para que no dales tantos agujeros para meterse “.

“Tuve una abeja que se metió debajo de mi vestido todo el tiempo. Era como una de esas viejas comedias ”, compartió. “Seguí sintiéndola en mi rodilla, en mi pierna, y luego pensé, ‘Oh, este es el peor lugar para recibir una picadura. Se está acercando mucho ”. Permaneció allí todo el tiempo que estuvimos filmando. Y luego, cuando me quité todas las otras abejas, levanté la falda y se fue ”.

Jolie agregó que, a pesar de la preocupación, “se sentía encantador estar conectado con estas hermosas criaturas”.

“Tienes que estar realmente quieto, lo cual no es fácil para mí”, recordó. “Esta criatura es vista a veces como peligrosa o punzante. Entonces, ¿cómo podemos estar con eso? La intención es que compartamos este planeta. Nos afecta el uno al otro. Así es como debería sentirse y realmente sucedió, y me sentí muy honrada y muy afortunada de tener la experiencia “.