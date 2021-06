Angelina Jolie insiste en que tres hijos declaren en juicio contra Brad Pitt

La actriz no da su brazo a torcer y rechaza el fallo de un juez que otorgó la custodia compartida de sus 5 hijos menores.

Angelina Jolie sigue luchando por obtener la custodia completa de sus cinco hijos menores de edad, y se reveló que tres de ellos estaban dispuestos a declarar en contra de Brad Pitt.

El proceso de divorcio de la famosa pareja se finalizó hace ya dos años, sin embargo la pugna por la custodia de los hijos todavía continúa. El pasado mes de mayo el juez determinó que Angelina y Brad compartirían la custodia, algo que la actriz no aceptó, por lo que no se ha rendido hasta pretender conseguir su objetivo.

Se reveló que tres de los hijos de Pitt-Jolie estaban dispuestos en testificar en contra del actor, pero Angelina ha solicitado la remoción del juez que lleva el caso, pues asegura que no es imparcial, ya que tiene nexos profesionales y de negocios con los representantes legales de su ex esposo.

Hasta el momento no se sabe el nombre de los tres hijos que estaban en disposición de declarar en contra del actor, pero el que queda descartado es Maddox, ya que él es mayor de edad y no entra en el juicio de custodia. Él ya ha podido declarar y se sabe que no de una manera muy positiva hacia Brad Pitt.