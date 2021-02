Angelina Jolie no puede ser una mamá tradicional

La actriz reconoce que carece de esas habilidades que se asociarían a una madre tradicional.

Angelina Jolie reflexiona sobre su papel de madre de familia, y confiesa que a ella le cuesta desempeñarse como una mamá tradicional.

La actriz, directora y productora concedió una entrevista para Vogue en su edición británica, y en relación a su experiencia en casa durante el confinamiento comentó: “Creo que me faltan esas habilidades que se asociarían a una madre tradicional, de las que suelen estar siempre en casa. Estoy superando todos los obstáculos que se me han presentado, en este aspecto porque mis hijos son bastante duros y resistentes. Me están ayudando mucho a gestionar la vida doméstica, porque he de decir que yo no soy muy buena en ello”.

Angelina también revela que se siente muy bien con su edad, pues está experimentando una plenitud que no sentía cuando era más joven:

“Estoy muy cómoda con mis 45 años, y creo que lo estoy más que cuando era más joven. Puede que sea, no sé, que mi madre no vivió demasiado tiempo”.

“Hay algo en esta edad que me hace sentir victoriosa y que ha alejado un poco la tristeza”, dijo Jolie recordando la prematura muerte de su madre a causa del cáncer de mama”.