Angelina Jolie pierde batalla para remover juez

La actriz había solicitado la salida del juez privado John W. Ouderkirk de su proceso de divorcio y custodia con Brad Pitt.

Antes de su comparecencia ante el tribunal en el caso de custodia, la actriz y cineasta estadounidense Angelina Jolie habría perdido su batalla para sacar al juez privado John W. Ouderkirk del proceso.

Jolie, quien se ha visto envuelta en una batalla legal con Pitt desde su divorcio en 2016, ya que aún no han llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos de forma permanente, presentó una declaración en agosto y pidió por la descalificación de John W. Ouderkirk del procedimiento.

La actriz de Maléfica había afirmado en su declaración que el juez no había revelado sus vínculos comerciales con uno de los abogados de Brad Pitt.

El documento judicial reveló el viernes que Jolie no había tenido éxito en su solicitud y el caso fue “asignado” al juez John W. Ouderkirk para todos los efectos.

La revista Us Weekly cita fuentes asegurando que el juez antes mencionado presidirá el caso, mientras el actor de Once Upon a Time in Hollywood y Angelina se preparan para una próxima audiencia de custodia.