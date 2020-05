Angelina Jolie revela como la muerte de su madre cambió su vida

La actriz dice que perder a su madre fue sentir como alguien “le arrancaba” su manta protectora.

La estrella de Hollywood Angelina Jolie ha descrito que “perder el suave abrazo de su madre fue como si alguien le arrancara una manta protectora”, y dice que la muerte de su madre la cambió mucho.

La madre de Jolie, Marcheline Bertrand, falleció en 2007 después de ser diagnosticada con cáncer de ovario y de mama.

La actriz habló sobre la pérdida en un emotivo artículo de opinión del Día de la Madre para el New York Times, informa people.com.

“Perdí a mi madre en mis treinta años”, escribió Jolie, y agregó: “Cuando miro hacia atrás a esa época, puedo ver cuánto me cambió su muerte. No fue repentino, pero me cambió mucho por dentro. Perder el amor y el abrazo cálido y suave de una madre es como tener a alguien arrancado de una manta protectora “.

También compartió cómo la separación de Bertrand del padre y actor de Jolie, Jon Voight, tuvo un impacto en las aspiraciones de actuación de Bertrand.

“Cuando mi padre tuvo una aventura, le cambió la vida. Le prendió fuego a su sueño de vida familiar. Pero ella todavía amaba ser madre. Sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando se encontró, a la edad de 26 años, criando a dos hijos con un ex famoso que arrojaría una larga sombra sobre su vida. Después de su muerte, encontré un video de ella actuando en un cortometraje. Ella era buena. Todo era posible para ella”, escribió la estrella ganadora del Oscar.

Como homenaje a su madre, Jolie se hizo un pequeño tatuaje en la mano derecha de la letra “W”, haciendo referencia a la canción “Winter” que Bertrand solía cantar cuando era una bebé.

Jolie notó que el tatuaje se desvaneció con los años, pero la ayudó durante un período de su “propia pérdida”.

“A medida que la ‘W’ se desvaneció en mi mano, también lo hizo esa sensación de hogar y protección. La vida ha dado muchos giros. He tenido mi propia pérdida y he visto que mi vida toma una dirección diferente. Y dolió más de lo que imaginaba que alguna vez ocurriría “, escribió.