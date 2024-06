Anitta habla de su atracción a Peso Pluma

La brasileña y el cantante mexicano tienen una estrecha amistad…

Anitta habló sobre su relación con Peso Pluma, y asegura que entre ella y el cantante mexicano existe una gran atracción y complicidad divertida.

La cantante brasileña dijo al programa Entertainment Tonight:

“Creo que él y yo nos amamos mucho, y eso es lo que importa, me gusta vivir la vida, disfrutarla y no pensar en lo que pasará después. De mi vida privada yo hablo y no me importa lo que piense nadie”.

Anitta asegura que su relación con el artista mexicano le gusta a la gente:

“Creo que ambos tenemos una gran energía. Pienso que a los fans les encanta ver a dos personas así juntas”.

El pasado mes de abril, Peso Pluma negó un romance con Anitta, y dijo que sólo eran excelentes amigos, ya que después de varias apariciones juntos en el escenario comenzó el rumor de que entre ellos había algo más que amistad.

Anitta agregó: “Lo amo, creo que él también me ama y es asombroso. A los dos nos gusta ser naturales al respecto”.