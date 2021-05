Anna Faris confiesa que ha aprendido de sus fallidas relaciones pasadas

La actriz cree que sus errores pasados la están ayudando a llevar mejor su más reciente romance con Michael Barrett.

Anna Faris confiesa que ha aprendido de sus errores en sus pasadas relaciones sentimentales, lo que le ha servido para llevar mejor su más reciente romance, el que culminará próximamente en boda.

En su podcast ‘Anna Faris Is Unqualified’ declaró: “En mi caso, creo que después de cada ruptura, en un momento dado acababa dándome cuenta de que había muchas cosas que había ignorado y que no debería haberlo hecho. Cuando pienso con esta distancia temporal, siento que me obligué a forzar ciertas cosas, que mis decisiones no provenían de mi carácter independiente”.

La actriz habló de sus matrimonios con Ben Indra y con Chris Pratt, con quien tuvo un hijo: “Con Ben las cosas eran más transparentes, nos mostrábamos tal cual, con Chris todo era muy diferente, creo que los dos éramos muy protectores de nuestra relación y de la imagen que proyectábamos, como a los medios como a los círculos más cercanos”.

Anna Faris está actualmente comprometida con el prestigiado director de fotografía Michael Barrett, con quien ha pospuesto su boda por motivo de la pandemia del covid-19.