Anne Hathaway se vio obligada a cortarse el pelo durante la cuarentena

La actriz debía hacerse un corte de cabello, y por miedo a la Covid-19 ella misma se hizo el corte.

La actriz de 38 años quería un corte antes de comenzar a filmar ‘Locked Down’, pero cuando su estilista en el set le dijo que él no podía hacerlo, tuvo que hacerlo ella misma porque estaba demasiado preocupada de contraer el coronavirus de cualquier persona fuera de su burbuja laboral.

Ella dijo: “Me lo tomé tan en serio [el coronavirus] que me corté el pelo porque me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Cuando comencé a trabajar en el set, asumí que mi estilista podría darme un peinado profesional, pero luego me informó que en realidad no cortaba el pelo.

“Me preguntó si quería que alguien más viniera al set para limpiarlo, pero la idea de estar en contacto con alguien fuera de la burbuja de filmación me asustó tanto que dije que no. Mi cabello en la película me lo corté yo misma, y se sintió muy 2020 “.

Anne inicialmente se sintió bastante “asustada” durante el encierro, pero después de darse cuenta de la suerte que tenía, cambió su “enfoque” y se sintió afortunada de poder pasar tiempo con sus hijos.